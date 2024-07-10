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الأربعاء، 10-07-2024 06:08 م

نصر الله يكشف عن شرطه لوقف إطلاق النار في الشمال

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الوكيل الإخباري - جدد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله التأكيد، في كلمة جديدة بثت اليوم الأربعاء، أن وقف الحرب بغزة هو السبيل الوحيد لوقفها في الجبهة الشمالية، وأكد أن ما تقبل به حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "سنقبل به جميعا".

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وفي ما يلي أبرز ما جاء في كلمته:


- إذا حدث وقف لإطلاق النار في قطاع غزة سنوقف إطلاق النار من جانبنا.


- حماس تفاوض بالنيابة عن نفسها وعن الفصائل وعن محور المقاومة.


- جبهة الإسناد اللبنانية هدفها استنزاف العدو وتفويت الفرصة عليه لحسم المعركة في غزة.


- الاستنزاف في غزة وفي شمال إسرائيل يؤدي إلى أزمة اجتماعية لدى العدو يحتاج معها إلى مزيد من الجنود.


- الأطراف الدولية أصبحت تدرك أن وقف إطلاق النار في شمال إسرائيل مرتبط بوقف العدوان في قطاع غزة.


- عدة ألوية بمساندة الطائرات دخلت رفح وقال الاحتلال إنه سينهي المعركة خلال 3-4 أسابيع لكنه فشل.


- الاحتلال يخفي إصاباته في شمال إسرائيل، وهذه الجبهة ماضية في تحقيق هدفها.


- الاحتلال في مأزق على الجبهة اللبنانية وليست لديه خيارات.


- كل يوم نشاهد كيف تحترق دبابات الاحتلال في قطاع غزة من خلال تسجيلات المقاومة الفلسطينية.


- منذ 10 أشهر نقوم بعمليات ضد مواقع الاحتلال ونضرب المستوطنات وإسرائيل تدّعي القضاء على المقاومة.


- أشغلنا جزءا كبيرا من قوات العدو، وأبعدناه عن المعركة في غزة، وأكدنا أن الشمال مرتبط بغزة.


- مقتل قادة من حزب الله زاد مدى صواريخ المقاومة التي تصل إلى عمق أراضي العدو.


- نحن أمام جيل جديد من قادة الاحتلال النرجسيين المستعدين للتضحية بكل شيء في سبيل بقائهم في السلطة.


- نتنياهو لا يدرك ما يقول وإصراره على عملية رفح إقرار بالهزيمة وعدم تحقيق أي نصر في المعركة.


- إذا أصرّ نتنياهو على مواصلة المعركة فإنه يأخذ كيانه إلى الخراب.

 




 

 


 

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