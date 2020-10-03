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السبت، 03-10-2020 02:55 م

الخيار مطروح في حال ارتفاع إصابات كورونا

نفي الإغلاق التام لقطاع غزة

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من المصدر


الوكيل الإخباري - نفى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، الأنباء التي يجري تداولها بشأن الإغلاق التام للقطاع 14 يوماً.

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وقال معروف، وفق إذاعة (القدس): "ما يتم الترويج له بشأن فرض إغلاق تام على قطاع غزة لـ14 يوماً، غير مطروح والإغلاق التام تم تسجيله في بداية انتشار الفيروس ونأمل آلا نعود له".

وأضاف معروف: "هذا السيناريو مطروح ولكن في حالة الارتفاع الكبير في الإصابات والمواطنون قادرون على تلافي هذا القرار".

وتابع معروف: "معروف: التوجه الحالي المطروح هو تخفيف الإجراءات للعديد من القطاعات، والإصابات التي تسجل هي لنفس البؤر، ولا داعي ان يتم زج المجتمع للإغلاق وتحمل وزر فئة معينة".

وأضاف: "لا حديث حتى اللحظة بشأن عودة المدارس، وقرار عودة الثانوية العامة الأسبوع القادم مختلف، كون أن الصفوف الافتراضية والتعليم عن بعد يمكن ان تغني باقي المراحل ولكن مرحلة الثانوية العامة تحتاج إلى التعليم الوجاهي".

المصدر : دنيا الوطن

 

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