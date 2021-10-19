الثلاثاء 19-10-2021
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الثلاثاء، 19-10-2021 10:00 م

نقل أسير فلسطيني مضرب عن الطعام للعناية المركزة

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الوكيل الاخباري - نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الثلاثاء، أسير فلسطيني مضرب عن الطعام في سجونها إلى قسم العناية المركزة في مستشفى "كابلان"  إثر "تدهور خطير" طرأ على صحته.

جاء ذلك في بيان لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وقال محامي نادي الأسير جواد بولس، وفق البيان، إنّه "تم نقل الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 90 يومًا (احتجاجا على اعتقاله الإداري)، والمحتجز في مستشفى "كابلان" إلى قسم العناية المكثفة".

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