الأحد 25-12-2022
الوكيل الاخباري

بوتين: لا يمكن لروسيا أن تتصرف بوضاعة مثلما يفعل الغرب

كيف يمكن الاستفادة من المساعدات والمنح الخارجية المقدمة للأردن؟ .. خبراء يجيبون

2022 كابوس مرعب لأكبر مليارديرات العالم - أرقام

إيران.. هجوم سيبراني يعطل تطبيقات المراسلة

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة وتحذر من خطر تشكل السيول

وزير المالية الروسي: العقوبات ضد روسيا مفيدة للولايات المتحدة فقط

بوتين: هدف روسيا هو توحيد الشعب الروسي

لكل الأجانب الزائرين لمصر.. قرار جديد بخصوص تذاكر القطارات

اقرار أسس استحداث برامج الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي

روسيا: الصين والهند بديل أوروبا ونهاية عصر البترودولار

الأحد، 25-12-2022 01:04 م

نقل الأسير الفلسطيني محمد داود إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

ظ


الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير، إن المعتقل محمد عادل داود (61 عاما) من قلقيلية، نقل إلى مستشفى "برزلاي"، بعد تدهور على وضعه الصحي.

اضافة اعلان


وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي اليوم الاحد، أن المعتقل داود يعاني منذ أيام من آلام في بطنه جرّاء إصابته بمشاكل حادة في المعدة والأمعاء.


الأسير داود اُعتقل في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر عام 1987، وهو من الأسرى القدامى المعتقلين بشكلٍ متواصل منذ توقيع اتفاقية (أوسلو)، وعددهم اليوم (25) أسيراً، إلى جانبهم مجموعة من الأسرى أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014 وهم من قدامى الأسرى الذين أُفرج عنهم في صفقة التبادل عام 2011، منهم الأسير نائل البرغوثي، الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث دخل مؤخرًا عامه الـ(43) في سجون الاحتلال.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
44

مستوطنون يدمرون مخزنا زراعيا في شوفة جنوب طولكرم

ة

الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين في جنين

55

الاحتلال يفرج عن مقدسيين بشروط

77

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اسعاف 5

وفاة فلسطيني بتسرب غاز في الخليل

9

تشييع الشهيد الفلسطيني نعيم بدير في كفر قاسم

أخبار متعلقة
9

الاحتلال يخطر بهدم مدرسة في الخليل

احتلال 6

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة

اقصى 4

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

احتلال بحر

غزة: الاحتلال يعتقل ستة صيادين في بحر رفح

احتلال 1

الاحتلال يعتقل شابين من قلقيلية

هدم 3

الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في سلفيت