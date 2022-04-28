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الخميس، 28-04-2022 02:52 م

نقل الأسير المضرب عواودة إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

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الوكيل الإخباري-قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نقلت الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة إلى إحدى المستشفيات، بعد تدهور صحي خطير طرأ عليه.

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وقال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه لـ"وفا"، إن سلطات الاحتلال نقلت الأسير عواودة بشكل عاجل من عيادة سجن الرملة إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية.


ويخوض الأسير عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضراباً عن الطعام منذ 57 يوماً ضد اعتقاله الإداري.


ويعاني عواودة الذي نُقل قبل عدة أيام من زنازين العزل الانفرادي في عوفر إلى عيادة سجن الرملة بعد تدهور حالته الصحية، من آلام في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد، بالإضافة إلى عدم انتظام في نبضات القلب، وتقيّؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 16 كلغ.


يشار إلى أن الأسير رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس المحتلة، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 23 على التوالي، رفضا للاعتقال الإداري، فيما شرع الأسير عبد الله العارضة من جنين، أمس الأربعاء، بالاضراب عن الطعام رفضًا لتمديد أمر عزله الإنفراديّ، الذي فُرض عليه منذ شهر أيلول/ سبتمبر العام الماضي

 

وفا

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