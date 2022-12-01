نقل المعتقل الفلسطيني ظافر الريماوي إلى عزل نفحة ومنعه من الزيارة

الوكيل الإخباري-قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت، اليوم الخميس، الأسير ظافر الريماوي من زنازين سجن النقب إلى زنازين سجن نفحة.

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وأضافت الهيئة في بيان صدر عنها، أن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسير الريماوي بمنعه من زيارة الأهل لمدة شهر، وعزله انفراديا لمدة إسبوعين.



والأسير الريماوي معتقل منذ 20 عاما، ومحكوم بالسجن المؤبد، وهو عم الشهيدين جواد وظافر الريماوي، اللذان استشهدا يوم الثلاثاء الماضي، بعد إطلاق الاحتلال النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله.



وفا

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