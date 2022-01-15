نقل خطيب المسجد الأقصى إلى المستشفى إثر وعكة صحية

الوكيل الإخباري-نُقل خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إلى المستشفى؛ إثر تعرضه لوعكة صحية.

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وقالت مصادر محلية لمراسل الأناضول، إن "الشيخ عكرمة صبري (82 عاما) يرقد في مستشفى المقاصد الإسلامية بمدينة القدس، إثر وعكة صحية ألمت به".



ولا تتوفر معلومات حول طبيعة الحالة الصحية للشيخ صبري، كما لم يصدر على الفور توضيح من أي جهة حول الموضوع.



وسبق أن شغل صبري منصب مفتي القدس والديار الفلسطينية (1994-2006)، واعتقلته إسرائيل أكثر من مرّة، آخرها في مارس/ آذار 2021.

الأناضول