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الثلاثاء، 08-02-2022 12:45 م

نيابة الاحتلال تطالب بإضافة 7 سنوات إلى أحكام أسرى نفق الحرية الستة

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الوكيل الإخباري-طالبت النيابة العامة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي، بالسجن 7 سنوات إضافية على أسرى عملية جلبوع الستة الذين انتزعوا حريتهم، تضاف إلى أحكامهم السابقة.

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يذكر أن الأسرى الستة انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وقدمت ضدهم لوائح اتهام في المحكمة المركزية بالناصرة.


والأسرى الستة هم: محمود عارضة (46 عاما) من بلدة عرابة، يعقوب قادري (49 عاما) من عرابة، أيهم كممجي (35 عاما) من سكان كفردان، مناضل انفيعات (26 عاما) من يعبد، محمد عارضة (40 عاما) من عرابة، وزكريا زبيدي (45 عاما) وجميعهم من محافظة جنين.

 

 وفا

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