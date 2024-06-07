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الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 07-06-2024 04:34 م

نيوزيلندا تعلن استئناف تمويل الأونروا

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز استئناف بلاده تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتقديم دفعة سنوية "في الموعد المحدد خلال الأيام المقبلة".

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وتتهم إسرائيل الوكالة الأممية - التي يبلغ عدد موظفيها أكثر من 30 ألف شخص في المنطقة (قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا) - بأنها توظف أكثر من 400 ممن تصفهم بالإرهابيين في غزة، من بينهم 12 موظفاً يؤكد تل أبيب أنهم متورطون بشكل مباشر في الهجوم الذي شنته حماس عليها في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


ودفعت هذه الاتهامات عدداً من الدول المانحة إلى تعليق تمويلها للوكالة الأممية، وقد عادت بعض هذه الدول لاستئناف تمويلها.





 




 

 


 

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