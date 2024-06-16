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الأحد، 16-06-2024 10:51 ص

نيويورك تايمز: انفجار ناقلة الجند برفح صعّب العثور على الجثث

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الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عسكريين إسرائيليين أن انفجار ناقلة الجند برفح جعل العثور على الجثث والتعرف عليها أمرا صعبا.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك انتقادات واسعة في صفوف ضباط قوات الاحتياط ضد القيادة السياسية بعد مقتل 8 جنود في رفح جنوبي قطاع غزة في كمين لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).


وقد ذكرت حسابات إسرائيلية عدة على منصات التواصل الاجتماعي أن صاروخا أطلق -صباح أمس- على مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع الجنود بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة.


 




 

 


 

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