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هآرتس العبرية:"إسرائيل" وقعت في فخ استراتيجي

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اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال وسط خانيونس

الأحد، 31-12-2023 10:03 م

هآرتس العبرية:"إسرائيل" وقعت في فخ استراتيجي

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الوكيل الاخباري - ذكر تقرير لصحيفة هآرتس العبرية، أن "إسرائيل" وقعت في فخ استراتيجي، وضعها أمام حرب طويلة الأمد قد تصبح متعددة الجبهات.

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وأشار التقرير إلى أن المعلومات الاستخباراتية أساءت تقدير خطر حماس قبل 7 أكتوبر، وبات لزاما على خطط الحرب ترشيد استهلاك مخزونات الأسلحة تحسبا لحرب طويلة الأمد.


وأوضح التقرير أن "إسرائيل" تواجه تهديدات أمنية على جبهات عدة وحرب استنزاف قد تكون طويلة الأمد.


وفصل تقرير صحيفة هآرتس ملامح ما يصفه بأنه معضلة وفخ استراتيجي وقعت فيه "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر وربما قبل ذلك.


وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين استصغروا قوة حماس، بينما أغفلت المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية التهديد الذي تشكله الحركة، فضلا عن الخطط الهجومية والدفاعية التي كان يعد لها مقاتلو حماس ضد الجيش.


وعن شن الجيش الإسرائيلي عملية برية في قطاع غزة، ذكرت هآرتس أن القرار أساسا اتخذ في ظل وضع صعب وجدت "إسرائيل" نفسها فيه، يسوده جدال في أعلى هرم السلطة.


وبعد 3 أشهر تقول هآرتس إن الجيش الإسرائيلي يعتمد على تحقيق إنجازات تدريجية، بينما تعيب على الانتشار التكتيكي المكثف عبر ثلثي أراضي القطاع أنه يسبب مساحة واسعة للاشتباك ونقاط الضعف كذلك.


وتشدد هآرتس على الحاجة للحفاظ على مخزونات الأسلحة لاحتمال تطور حرب مكثفة مع حزب الله في الشمال.


وبقدر تلك الأهمية تبرز التحذيرات من تداعيات الاستنفار المستمر لنظام الاحتياط والأعباء الاقتصادية وأثرها على الجاهزية القتالية طويلة الأمد، تحسبا لاندلاع حرب متعددة الجبهات.

 




 

 


 

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