هذا ما فعله محمد الضيف بعد سماعه بخطاب نتنياهو عن اغتياله

الوكيل الإخباري - نفى خليل الحية نائب رئيس حركة حماس ما رددته أوساط إسرائيلية عن احتمال مقتل القائد العسكري لكتائب القسام في غزة، محمد الضيف.

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وقال في تصريحات للجزيرة: نقول لنتنياهو إن محمد الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بمقولاتك الكاذبة.



وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات الحية للجزيرة مساء اليوم:



- نقول لنتنياهو إن محمد الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بمقولاتك الكاذبة

- نؤكد أن مزاعم الاحتلال ونتنياهو تحمل كذبها في مضامينها

- نتنياهو كان يتمنى أن يعلن خطاب نصر مزيف في خطابه البئيس

- نتنياهو لا يريد الاتفاق ولا استرجاع الأسرى

- كل الخيارات مفتوحة أمامنا ولن نعطي لنتنياهو ما يريد

- قدمنا كل المرونة انطلاقا من قناعتنا وليس تحت الضغط

- نتنياهو يريد إحراج الوسطاء والضامنين والضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة

- نتنياهو يريد خلط الأوراق وإحراج الوسطاء والضامنين

- الاحتلال يريد القتل والتدمير واستهداف النساء والأطفال