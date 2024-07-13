هذا ما فعله محمد الضيف بعد سماعه بخطاب نتنياهو عن اغتياله

الوكيل الإخباري - نفى خليل الحية نائب رئيس حركة حماس ما رددته أوساط إسرائيلية عن احتمال مقتل القائد العسكري لكتائب القسام في غزة، محمد الضيف.
وقال في تصريحات للجزيرة: نقول لنتنياهو إن محمد الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بمقولاتك الكاذبة.
وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات الحية للجزيرة مساء اليوم:
- نقول لنتنياهو إن محمد الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بمقولاتك الكاذبة
- نؤكد أن مزاعم الاحتلال ونتنياهو تحمل كذبها في مضامينها
- نتنياهو كان يتمنى أن يعلن خطاب نصر مزيف في خطابه البئيس
- نتنياهو لا يريد الاتفاق ولا استرجاع الأسرى
- كل الخيارات مفتوحة أمامنا ولن نعطي لنتنياهو ما يريد
- قدمنا كل المرونة انطلاقا من قناعتنا وليس تحت الضغط
- نتنياهو يريد إحراج الوسطاء والضامنين والضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة
- نتنياهو يريد خلط الأوراق وإحراج الوسطاء والضامنين
- الاحتلال يريد القتل والتدمير واستهداف النساء والأطفال