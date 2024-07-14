الأحد 14-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 14-07-2024 09:57 م

هذه آخر التطورات بشأن إنهاء الحرب على غزة والتوصل لاتفاق تبادل الأسرى

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الوكيل الإخباري - نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد أن تكون قررت وقف المفاوضات الرامية إلى إبرام صفقة لتبادل الأسرى، واتهمت إسرائيل بأنها تسعى من خلال التصعيد ضد المدنيين في غزة لمنع التوصل لاتفاق.

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ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى "قيادي كبير" في حماس قوله إن "رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أبلغ الوسطاء وبعض الأطراف الإقليميين خلال جولة اتصالات ومحادثات هاتفية بقرار حماس وقف المفاوضات، بسبب عدم جدية الاحتلال وسياسة المماطلة والتعطيل المستمرة وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل".


لكن القيادي عزت الرشق قال في بيان عبر الحساب الرسمي لحركة حماس في تطبيق تليغرام إن ما نشرته الوكالة الفرنسية وتداولته بعض وسائل الإعلام عن قرار من حماس وقف المفاوضات ردا على مجزرة المواصي غرب خان يونس لا أساس له من الصحة.


وأضاف الرشق أن "التصعيد النازي ضد شعبنا من قبل نتنياهو وحكومته النازية، أحد أهدافه قطع الطريق على التوصل لاتفاق يوقف العدوان على شعبنا، وهو ما أصبح واضحا لدى الجميع".


وبعد مجزرتي خان يونس ومخيم الشاطئ بمدينة غزة، اللتين أسفرتا عن استشهاد وإصابة المئات، أصدرت حركة حماس بيانا قالت فيه إن رئيس مكتبها السياسي أجرى سلسلة اتصالات مع الوسطاء وبعض الدول الإقليمية، وذلك على ضوء المجازر الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.


وأضافت الحركة أن اتصالات هنية شملت كلا من قطر ومصر وتركيا وسلطنة عُمان، مشيرة إلى أنه سيواصل اتصالاته السياسية والدبلوماسية للهدف نفسه.

وقال البيان إن رئيس المكتب السياسي للحركة طالب الوسطاء في قطر ومصر بالقيام بما يلزم مع الإدارة الأميركية وغيرها لوقف هذه المجازر، موضحا أن هنية أشار إلى أن الحركة تعاملت بإيجابية مع المقترح الأخير للتوصل إلى اتفاق، في حين كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضع العراقيل.

 




 

 


 

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