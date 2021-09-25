هنية : مواجهات قرية بيتا رسّخت 3 حقائق

الوكيل الاخباري - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن "مواجهات قرية بيتا البطولية، واستشهاد الشاب محمد علي خبيصة رسّخ ثلاث حقائق".



وأكد هنية خلال كلمة تعزية ألقاها في بيت عزاء الشهيد خبيصة عبر الهاتف، أن الحقيقة الأولى أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بشرعية المحتل على هذه الأرض، ولا شرعية الاستيطان مهما بلغت التضحيات ومهما عَلت كلفة المواجهة".



وذكر أن "الحقيقة الثانية هي وحدة شعبنا بخندق المواجهة والمقاومة، أما الثالثة فهي أن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي للتحرير وأقصر الطرق لطرد المحتل واستعادة حقوقنا وعودة اللاجئين إلى أراضيهم المحتلة".

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