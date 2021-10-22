الجمعة 22-10-2021
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الجمعة، 22-10-2021 08:23 م

هنية : نخوض معركة للإفراج عن الأسرى الأردنيين والفلسطينيين

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أن حركة حماس لن تتردد في تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الآن وفي المستقبل.

وقال ردا على رسالة وردته من النائب خليل عطية بشأن العمل للإفراج عن الأسرى الأردنيين، ومرتبطا أيضا بما صدر عن البرلمان العربي بالخصوص في اجتماعه الأخير "إننا نخوض معركة على أكثر من صعيد من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، بمن فيهم أسرى الأردن ، وأجندة الصراع مفتوحة مع العدو من أجل تحقيق هذا الهدف عاجلا أم آجلا، ولن تتردد الحركة في تحمل المسؤولية راهنا ومستقبلا على هذا الصعيد".

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