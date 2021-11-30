الثلاثاء 30-11-2021
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الثلاثاء، 30-11-2021 04:35 م

هيئة الأسرى: أسرى مجدو يعانون من نقص في الأغطية الشتوية

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الوكيل الإخباري-أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسرى في سجن مجدو، بحاجة الى الأغطية والملفات الشتوية، التي تقيهم برودة الجو، حيث يعانون من نقص فيها، خاصة أننا في فصل الشتاء.

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وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال، تمعن بشكل واضح، وممنهج، في انتهاك الأسرى في "مجدو"، وتتعمد إهمالهم بكافة الطرق والأساليب المختلفة، من خلال التضييق عليهم وعدم توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الشخصية.


وطالبت الهيئة كافة المؤسسات الحقوقية، والإنسانية، بضرورة متابعة ملف الأسرى في جميع السجون بما فيها مجدو، لأن ما يتعرضون له يأتي في سياق الجرائم الممنهجة المخالفة لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية.

 

وفا

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