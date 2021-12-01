هيئة الأسرى: الأسير علي بطاط تعرض للتنكيل أثناء اعتقاله

الوكيل الإخباري-قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسير علي بطاط، تعرض للتنكيل الوحشي أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال قبل يومين.

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وأوضحت هيئة شؤون الأسرى، في بيان صحفي، أن بطاط المعتقل حاليا في مركز توقيف "عتصيون، أبلغ محاميته تفاصيل اعتقاله الوحشية والمعاملة المهينة التي تعرض لها، بالقول: أعداد كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت البيت، وبدأت بإلقاء القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، قبل أن يهاجمه كلب بوليسي وينهش كتفه، ما أحدث جرحا عميقا بذراعه، ولم يكتف الجنود بذلك فقط، بل انهالوا عليه بالضرب المبرح على مختلف أنحاء جسده.



وأوضح أن قوات الاحتلال اقتادته بعد ذلك إلى "معسكر الفريديس"، حيث احتجز هناك لساعات طويلة، دون تقديم أي علاج له، ومن ثم نُقل إلى مستشفى "شعاري تسيدك"، لمعالجة ذراعه المصابة، وأعيد إلى "عتصيون" بعدها حيث ما زال يقبع هناك.



يذكر أن الأسير علي بطاط (34 عاما) من مدينة بيت لحم اعتقل بتاريخ 29/11/2021، ويبلغ عدد الأسرى المحتجزين حاليا داخل "عتصيون" 11 أسيرا.

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