هيئة الأسرى: الاحتلال يغلق سجن "ريمون" بالكامل ويحتجز أهالي الأسرى أثناء زيارة أبنائهم

الوكيل الإخباري-أغلقت إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، سجن ريمون بالكامل، واحتجزت أهالي الأسرى خلال زيارتهم لأبنائهم، واعتقلت شقيقة أسير.

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وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لـ"وفا"، إن إدارة سجون الاحتلال أغلقت سجن ريمون واحتجزت الأهالي في غرفة الزيارة، واعتقلت شقيقة الأسير سبع الطيطي، الشابة أسيل الطيطي من مخيم بلاطة في محافظة نابلس.



وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللجنة الدوية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل والسريع للإفراج عن أهالي الأسرى وفك احتجازهم من سجن ريمون والاطمئنان على أوضاعهم وتسهيل عودتهم.



وفا

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