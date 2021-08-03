الثلاثاء 03-08-2021
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الثلاثاء، 03-08-2021 03:29 م

هيئة الأسرى الفلسطينية : 98 قرارا إداريا خلال تموز الماضي

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الوكيل الإخباري- كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ، أن مجموع أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى خلال شهر تموز الماضي بلغت 98 أمراً من بينها 38 أمرا جديدا، و60 أمر تجديد.

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أوضحت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أن القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري، إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، وما زال الاحتلال  يطبق على الأسرى الفلسطينيين في ظل سياسات تنكيلية منافية لكل القوانين والأعراف الدولية، فيما يصل عدد الأسرى المعتقلين الإداريين حاليا الى نحو (540) معتقلا.


واستنكرت الهيئة ما تقدم عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسات ممنهجة، وقاسية، بحق الأسرى، من خلال إصدار المزيد من الأوامر العسكرية، والتي حولها الى عقاب جماعي لهم ولعائلاتهم.

 

المصدر : وفا

 




 

 


 

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