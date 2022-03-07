هيئة الأسرى: تمديد توقيف المعتقل المصاب يوسف علان 8 أيام

الوكيل الإخباري-قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، إن محكمة "عوفر" العسكرية مددت توقيف المعتقل المصاب يوسف علان من بلدة حلحول شمال الخليل، لثمانية أيام بذريعة استكمال التحقيق معه.

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وأوضح عجوة أن المصاب علان كان قد اعتقل قبل عدة أيام بعد أن أطلق جيش الاحتلال النار عليه وأصيب بقدمه اليسرى، وجرى نقله بعدها إلى مستشفى "تشعاري تصيدق".



وأضاف أن المعتقل علان يقبع حاليا ًبقسم العظام بالمستشفى وهو بحالة صحية مستقرة حيث أُجريت له عملية بالقدم المصابة.

يذكر أن علان (18 عاماً) طالب بجامعة البوليتكنك بالخليل

وفا

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