هيئة الأسرى: قائمة ' عمداء الأسرى ' ترتفع إلى (80) أسيرا

الوكيل الإخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، إن قائمة "عمداء الأسرى"، ارتفعت اليوم السبت، لتصل الى 80 أسيرا فلسطينيا، بعد أن انضم الأسيران عبد الجبار شمالي (42 عاما)، وعبد عبيد (43 عاما) من مخيم جنين للقائمة.

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وعمداء الأسرى، مصطلح يطلقه الفلسطينيون على الأسرى الذين مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت عبد الجبار صبري خليل شمالي بتاريخ 26 حزيران/يونيو 2001، وفي اليوم التالي اعتقلت الأسير عبد محمود عبيد، وأصدرت عليهما حكما بالسجن الفعلي لمدة (27 عاما)، أمضيا منها 20 عاما على التوالي .



وبينت أن من بين "عمداء الاسرى" نحو (34) أسيرا، مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاما، وهؤلاء يطلق عليهم الفلسطينيون مصطلح "جنرالات الصبر"، منهم (25) أسيرا معتقلين منذ ما قبل أوسلو، وما يُعرفوا بالدفعة الرابعة والتي تنصلت حكومة الاحتلال من الإفراج عنهم في إطار التفاهمات السياسية برعاية أميركية عام2013، ويوجد من بين هؤلاء (13) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من (30) عاما بشكل متواصل، أقدمهم الأسيرين كريم وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983.



وأكدت الهيئة وجود عشرات الأسرى ممن تحرروا في صفقة التبادل عام 2011، وأعاد الاحتلال اعتقالهم مجددا عام2014، وأُعيدت لهم الأحكام السابقة أبرزهم نائل البرغوثي الذي امضى أكثر من 40 عاما على فترتين وما يزال في الأسر.

المصدر : وفا