واشنطن ترفض إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية دون ضمانات

الوكيل الاخباري - عبرت الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية مساء الأربعاء عن رفضها إلزام إسرائيل قانونيا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون أن تحصل على ضمانات أمنية.

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وبحسب واشنطن تايمز، تدلي 52 دولة هذا الأسبوع برأيها خلال جلسات استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية التي طلب منها تقديم "رأي استشاري" غير ملزم بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.



وبدأت جلسات الاستماع الاثنين بشهادات مدتها ثلاث ساعات قدمها مسؤولون فلسطينيون اتهموا الإسرائيليين بإدارة نظام "استعمار وفصل عنصري".

ودعت معظم الدول التي أدلت برأيها حتى الآن، إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، غير أن واشنطن كان لها رأي مغاير .



وقال المستشار القانوني في وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد فيسيك "لا يجب أن تخلص المحكمة إلى أن إسرائيل ملزمة قانونا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة".



وأضاف أن "أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب النظر في الاحتياجات الأمنية الفعلية لإسرائيل".



وتأتي جلسات الاستماع هذه وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بخصوص الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في 7 تشرين الأول الماضي.

