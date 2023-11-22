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الأربعاء، 22-11-2023 12:19 ص

واشنطن: تسليم المساعدات الإنسانية لا يتوقف على صفقة الأسرى

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الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة على تواصل مع إسرائيل وقطر للتوصل إلى صفقة بشأن الرهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة.

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وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي إن اتفاق الرهائن مع حماس أصبح قريبا لكنه ليس نهائيا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "أن تسليم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني لا يتوقف على صفقة الرهائن".


وصرح ميلر للصحفيين بأنه كان من الواضح منذ بعض الوقت أن إطلاق سراح الرهائن سيفتح إمكانية توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية.


وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل ووكالات دولية ومنظمات إغاثة، من أجل دخول المساعدات عبر معبر رفح، مؤكدا في السياق أن عمليات التفتيش تمثل "عائقا". 

 




 

 


 

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