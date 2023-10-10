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رشقة صاروخية ثقيلة من لبنان تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة

الثلاثاء، 10-10-2023 04:47 م

واشنطن تعرض على الاحتلال خبراء لتحرير الرهائن

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الوكيل الإخباري - أشار منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إلى أن واشنطن عرضت خبراء لتحرير رهائن الاحتلال لدى المقاومة.

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وقال كيربي، لوسائل إعلام أميركية، إن الولايات المتحدة عرضت على الاحتلال توفير خبراء لتحرير الرهائن، مضيفا أنه لا يوجد خطط لوضع جنود أميركيين على الأرض لمساعدة الاحتلال في استعادة الرهائن.

وأشار إلى إن الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه اليوم الثلاثاء سيحدد الملامح الخاصة بكيفية مضي واشنطن قدما في الوقوف مع الاحتلال.


وبين أن بايدن سيتحدث عن حزمة المساعدات الأمنية التي في طريقها للاحتلال، منوهاً إلى أن 11 أميركيا قتلوا في ويتوقع أن يزداد هذا العدد.

وأوضح أن الولايات المتحدة تبحث حماية الجالية اليهودية في أميركا، والعمل على التأكد من أن الاحتلال لديه ما يلزم للدفاع عن نفسها.

 




 

 


 

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