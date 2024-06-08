واشنطن توضح حول استعادة الأسرى في غزة

الوكيل الإخباري - رحب الرئيس الأميركي جو بايدن باستعادة جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 أسرى لدى المقاومة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بعد تنفيذ مذبحة استشهد على إثرها أكثر من 200 مدني فلسطيني.

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وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستواصل العمل من أجل عودة جميع المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وشدد على أن "تحقيق ذلك أمر مهم للغاية"، وتابع أنه يرحب بإعادة المحتجزين الإسرائيليين الأربعة إلى أسرهم.



وذكر موقع أكسيوس وشبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤولين قولهم إن خلية أميركية في إسرائيل ساهمت في عملية استعادة 4 محتجزين وعملت مع القوات الإسرائيلية في العملية.



وفي سياق متصل، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن "الولايات المتحدة تدعم استعادة المحتجزين بالمفاوضات الجارية أو بوسائل أخرى"، مضيفا أنه يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة الآن.



وعلى الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب لن تتوقف حتى تكمل المهمة وتعيد جميع الأسرى في القطاع إلى منازلهم، مشيرا إلى أن العملية "ستسجل في كتب التاريخ" على حد وصفه، لكنه أكد أنها لم تكن دون ثمن.