واشنطن: سندعم طرفا ثالثا مستقلا لإخلاء مستشفيات غزة

الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس الثلاثاء بأن واشنطن ستدعم طرفا ثالثا مستقلا لإخلاء مستشفيات غزة.



وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تريد إجلاء مرضى مستشفيات غزة بأمان لتجنب تعرضهم للأذى وستدعم طرفا ثالثا مستقلا لإجراء عمليات الإخلاء.

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وأشار إلى أن واشنطن لا تريد رؤية أي مدنيين، "وبالتأكيد ليس الأطفال في الحاضنات" وغيرهم من السكان المعرضين للخطر، في مرمى تبادل إطلاق النار.



وأضاف أن الولايات المتحدة تجري حاليا محادثات مع منظمات إغاثة وأطراف ثالثة بشأن الإخلاء المحتمل.



وزعم البيت الأبيض أن "معلوماته تفيد بأن حركتي "حماس" و"الجهاد" تستخدمان المستشفيات بما فيها الشفاء لدعم عملياتهما العسكرية.

RT