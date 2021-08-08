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الأحد، 08-08-2021 10:09 ص

وحدات القمع تقتحم قسم (2) في سجن النقب وتعتدي على الأسرى

سجن


الوكيل الإخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت صباح اليوم الأحد، قسم (2) في سجن النقب الصحراوي، واعتدت على الأسرى، وعبثت بمقتنياتهم الشخصية.

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وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن هذه الهجمة تأتي استمرارا لسياسة التنكيل والانتقام من أسرانا، ومحاولة فرض سياسة أمر واقع داخل السجون والمعتقلات.


يذكر أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، و تلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصا حارقا، و رصاص "الدمدم" المحرم دوليا، ورصاص غريب يحدث آلاما شديدة.

 

وفا


 




 

 


 

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