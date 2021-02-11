الخميس 11-02-2021
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الخميس، 11-02-2021 04:18 م

من سكان بلدة الدوحة

وحدات مستعربة تختطف مواطنا من بلدة الخضر

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توضيحية


الوكيل الإخباري - اختطفت وحدات مستعربة إسرائيلية، اليوم الخميس، مواطنا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية ، بأن أفراد الوحدة المستعربة كانوا يستقلون سيارة خاصة، قامت باقتحام ملحمة قرب الجامع الكبير في الخضر، وخطفت رأفت نعيم أبو عكر (50 عاما)، وهو من سكان بلدة الدوحة غربا.

 

المصدر : وفا 

 

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