وحدات مستعربة تختطف مواطنا من بلدة الخضر

الوكيل الإخباري - اختطفت وحدات مستعربة إسرائيلية، اليوم الخميس، مواطنا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية ، بأن أفراد الوحدة المستعربة كانوا يستقلون سيارة خاصة، قامت باقتحام ملحمة قرب الجامع الكبير في الخضر، وخطفت رأفت نعيم أبو عكر (50 عاما)، وهو من سكان بلدة الدوحة غربا.

المصدر : وفا

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