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الأحد، 07-07-2024 08:36 ص

وزارة الصحة الفلسطينية تسجل أول إصابة بمرض حمى النيل الغربي

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الوكيل الاخباري - سجلت وزارة الصحة الفلسطينية أول إصابة بمرض حمى النيل الغربي في محافظة جنين، حيث اشتبه الأطباء بوجود أعراض مطابقة للمرض، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تم تأكيد الإصابة.

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وقالت الوزارة في بيان لها أمس السبت، إن مرض حمى النيل الغربي ينتقل عبر البعوض، وإن أعراضه تشبه إلى حد كبير أعراض الأنفلونزا، مع ارتفاع في درجات حرارة الجسم، حيث تظهر الأعراض بعد 3 أيام من لدغة البعوضة، وأكثر الفئات العمرية عرضة للإصابة هم كبار السن.


وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية على أن طواقم الرعاية الصحية الأولية وصحة البيئة، بالتعاون مع كافة الجهات المختصة في محافظة جنين تنفذ حملة لمكافحة البعوض في أحياء جنين ومخيمها، مشيرة إلى أن طواقمها المختصة ستنفذ حملات لمكافة البعوض في كافة محافظات الوطن.


وشددت الوزارة على أن الاقتحامات المتكررة للجيش الإسرائيلي واستهدافه للبنية التحتية، خصوصا شبكات المياه والصرف الصحي في جنين وغيرها من المدن والمناطق الفلسطينية، أدت إلى زيادة انتشار البعوض بشكل كبير.


 




 

 


 

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