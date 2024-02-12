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الإثنين، 12-02-2024 11:46 ص

وزارة الصحة بغزة: 67 شهيدا برفح وانتشال الضحايا مستمر

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في غزة إن 67 شهيدا نقلوا للمستشفيات بعد مجزرة الاحتلال في مدينة رفح، وإن وعملية انتشال الضحايا ما زالت مستمرة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة للجزيرة إنهم يحاولون انتشال من تبقى من الشهداء من تحت الركام في رفح.


وأكد أن الواقع الطبي والإنساني في رفح كارثي للغاية، وأن أعداد ضحايا القصف على رفح الليلة أكبر من طاقة المستشفيات.


وقال إن الأطباء يفترشون الأرض لعلاج الجرحى بسبب ضعف البنية التحتية الصحية، وإن القصف الإسرائيلي استهدف منازل ومساجد ما تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا.
وحذر من مغبة تنفيذ الاحتلال عملية برية في رفح.


 




 

 


 

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