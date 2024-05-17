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الجمعة، 17-05-2024 09:45 ص

وزراء خارجية 13 دولة يحذرون إسرائيل من الهجوم على رفح

نازجون


الوكيل الاخباري - قالت وكالة الأنباء الألمانية إن وزراء خارجية 13 دولة -من بينهم مجموعة السبع باستثناء الولايات المتحدة- طالبوا في خطاب موجه لنظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتوفير المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني، محذرين إسرائيل من الهجوم على رفح.

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كما طالبوا الحكومة الإسرائيلية بالتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة والمتفاقمة في غزة، ودعوا إلى فتح كل المعابر الحدودية أمام المساعدات بما في ذلك معبر رفح.


وذكرت أن الخطاب وقعه أيضا وزراء خارجية أستراليا والدنمارك وفنلندا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والسويد.


 




 

 


 

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