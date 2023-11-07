وزيرة اوروبية تطالب بمعاقبة إسرائيل

الوكيل الإخباري- طالبت وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينّيز بمعاقبة إسرائيل بسبب انتهاكها القانون الإنساني والدولي قائلة إن الأدلة تشير إلى ارتكابها جرائم حرب في قطاع غزة.

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كذلك طالبت بفتح تحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية في هذا السياق.

وقالت إن إسرائيل تعاقب المدنيين الأبرياء بشكل انتقامي وهناك انتهاك لقوانين الحرب.



وأشارت غينّيز إلى أن بلادها تحتاج لدراسة إجراءات ضد إسرائيل تشمل المنتجات وحظر دخول كبار الشخصيات.



وكانت تصريحات سابقة للوزيرة البلجيكية في سبتمبر/أيلول الماضي عن انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين، أثارت أزمة دبلوماسية مع تل أبيب، وفق ما أورد إعلام بلجيكي.



وتحدثت الوزيرة وقتها في لقاء صحفي عن اغتيال الأطفال الفلسطينيين ومسح قرى بكاملها من الخريطة وتدمير مدارس وأحياء ممولة من الاتحاد الأوروبي، وذلك كله قبل الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.



ولليوم الـ32 من الحرب على غزة، كثفت إسرائيل من غاراتها على القطاع مستهدفة أحياء سكنية ومرافق حيوية ومستشفيات؛ ما أدى لاستشهاد أكثر من 10 آلاف حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال.



الجزيرة