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الخميس، 09-09-2021 02:09 م

وزير الأمن الداخلي للاحتلال: هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع فشل أمني كبير

سجن


الوكيل الإخباري - وصف وزير الأمن الداخلي للاحتلال، عومير بارليف، واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، بأنه "فشل أمني كبير".

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ونقلت إذاعة جيش الاحتلال ، ظهر اليوم الخميس، عن بارليف خلال تفقده سجن كتسيعوت في صحراء النقب جنوبي الأراضي المحتلة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ستقلب كل حجر حتى تعثر على الأسرى الفلسطينيين الستة الهاربين من سجن جلبوع، الشديد الحراسة.


وهدد الوزير بالعثور على الأسرى الهاربين، مؤكدا اعتزام بلاده إجراء تحقيق سريع وكاف من أجل بحث ما إذا كانت عملية الهروب مرتبطة بأمور جنائية، مشيرا إلى أن جيش وشرطة الاحتلال عززا من قواتهما بهدف الإسراع في عملية إلقاء القبض على الأسرى الهاربين.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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