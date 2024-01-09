وزير الخارجية الأمريكي: دول بالمنطقة ستشارك في رسم مسار غزة

الوكيل الإخباري

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- نقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن السعودية والأردن وقطر والإمارات وتركيا ستبحث المشاركة فيما يسمى اليوم التالي للحرب في غزة.وأكد بلينكن أن زعماء تلك الدول اتفقوا على العمل لجهود مساعدة غزة في الاستقرار والتعافي، ورسم مسار سياسي مستقبلي.وقال أيضا إن تلك الدول مستعدة لتقديم الالتزامات اللازمة لاتخاذ القرارات الصعبة، وتحقيق كل هذه الأهداف، موضحا أنه سيعرض الالتزامات العربية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس حربه والرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل تقديمها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وأضاف الوزير الأميركي أنه "في كل مكان ذهبت إليه وجدت قادة مصممين على منع اتساع دائرة الصراع".وكان بلينكن قد صرح في أكتوبر الماضي بهذا السياق لأول مرة قائلا: "من المنطقي أن يتم حكم غزة في النهاية عبر سلطة فلسطينية نشطة وفعالة، وأشار إلى أن بلاده لن تدعم أي نية إسرائيلية لإدارة لقطاع غزة".يأتي ذلك فيما يناقش وزير الخارجية الأميركي خلال زيارته كيان الاحتلال اليوم الجهود لضمان عودة جميع المحتجزين إلى ديارهم.وتظاهر عشرات الإسرائيليين أمام مقر اجتماع بلينكن مع هرتسوغ مطالبين بالإفراج عن الأسرى.وكان بلينكن قال في تصريحات للصحفيين بعد ختام زيارته للسعودية "أتوجه لإسرائيل وسأتحدث إليهم بشأن مستقبل العملية العسكرية في غزة".وقالت الخارجية الأميركية أنه من الضروري الحد من تأثير النزاع على المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.