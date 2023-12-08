وزير الخارجية السعودي: وقف القتال في غزة ليس أولوية للمجتمع الدولي

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، في واشنطن، إن هناك حاجة إلى وقف فوري للقتال في غزة، لكن لا يبدو أن ذلك يمثل أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي.

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وأضاف بن فرحان، أن الجميع لم يبذلوا جهودا كافية وبشكل خاص من يتمتعون بنفوذ، ونأمل أن تبذل واشنطن المزيد.



وبيّن أن هناك ارتفاعاً كبيراً في عدد الضحايا المدنيين في غزة، والوضع الإنساني يتدهور، مضيفاً أن هناك حاجة إلى زيادة فورية وكبيرة للمساعدات الإنسانية في غزة.



وشدد بن فرحان على ضرورة وجود خريطة طريق موثوقة لإقامة دولة فلسطينية.

