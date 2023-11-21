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الثلاثاء، 21-11-2023 02:54 م

وزير الخارجية السعودي: يجب وقف الحرب في غزة فورا

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إنه يجب وقف الحرب على غزة فوراً.

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وأضاف بن فرحان، خلال اجتماع أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة في موسكو، أن رسالتنا اليوم واضحة وهي أنه يجب وقف الحرب في غزة فورا وإطلاق عملية سلام جادة.

ونوه إلى أن استمرار الاحتلال بانتهاك القانون الدولي يضعف شرعية هذا القانون ويغذي العنف والتطرف، مضيفاً أنه من المهم عند التفكير في اليوم الذي يلي هذه الحرب ألا يقتصر الحل على غزة فقط.

وشدد بن فرحان على أنه يجب أن تكون أولويتنا حماية المدنيين ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية عبر وقف فوري للقتال.

 




 

 


 

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