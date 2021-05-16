وزير الخارجية الفلسطيني يدعو لتشكيل جبهة دولية لملاحقة الاحتلال

الوكيل الاخباري - دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى تشكيل جبهة دولية لمعاقبة الاحتلال على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.

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وقال المالكي اليوم الأحد، خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بخصوص مستجدات التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة : "نتطلع إلى دعمكم على المسارات كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية، لتشكيل جبهة دولية للتصدي بقوة للجرائم وتصعيد الاحتلال، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحاكم الدولية لتحميل الاحتلال المسؤولية، ولمساءلته ومحاسبته، ولمواجهة وعزل هذه المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية ومقاطعتها وحظر منتجاتها، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، ومواجهة أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدائية، بما فيها المطالبة بتنفيذ الالتزامات وقرارات الأمم المتحدة، وآخرها قرار مجلس الأمن 2334، وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وأدواته، وسرعة حظر أعمال الشركات العاملة مع المستعمرات".

روسيا اليوم