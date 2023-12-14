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ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 18787 شهيداً

الخميس، 14-12-2023 05:55 م

وزير جيش الاحتلال : إسرائيل تحتاج هذه الفترة حتى تنتصر بغزة !

غارة إسرائيلية على غزة وفا.jfif_c47fdcab-c406-4eed-9a23-79fbc296a367.jpg-d62cfaf1-90bb-4c1f-9ae6-2c90a5eb38eb


الوكيل الاخباري - أبلغ وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الخميس، أن الأمر سيستغرق عدة أشهر لإلحاق الهزيمة بحركة "حماس" في قطاع غزة.

وأضاف جالانت أن حماس قامت منذ أكثر من 10 سنوات ببناء "بنيتها التحتية تحت الأرض وفوق الأرض"، وتابع أن تدمير الحركة "سيتطلب فترة طويلة من الوقت ستستمر أكثر من عدة أشهر، لكننا سننتصر وسندمرهم".

ووفقا لبيان صادر عن مكتب غالانت، ناقش المسؤولان أيضا ضرورة إعادة الإسرائيليين إلى منازلهم بالقرب من الحدود مع لبنان بعد نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب القتال مع جماعة حزب الله.

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