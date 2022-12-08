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الخميس، 08-12-2022 01:29 م

وسائل إعلام أميركية: فلسطين هي الفائزة في كأس العالم 2022

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الوكيل الإخباري - تناولت وسائل الإعلام الأميركية الكبرى، التعاطف والتضامن العالمي الكبير مع القضية الفلسطينية خلال بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

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وعنونت الصحف الأمريكية الكبرى، "فلسطين هي الفائزة في كأس العالم"، لافتة إلى أن علم فلسطين كان العلم غير الرسمي للبطولة.


وأشارت محطة "سي إن إن" الأميركية، في عنوان لها على موقعها الإلكتروني إلى "رفع العلم الفلسطيني في احتفال المغرب بفوز تاريخي بكأس العالم".
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز": "كان علم فلسطين علم الفرق غير الرسمي لكأس العالم".


ونشر تلفزيون "NBC" عنوانا حمل "كأس العالم يضع فلسطين في المقدمة والصدارة"، وكتبت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز": "القضية الفلسطينية تحتل الصدارة في بطولة العالم"، وعنونت صحيفة "ذا نيشين": "فلسطين النجم غير المتوقع لكأس العالم".

 

وفا


 




 

 


 

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