الثلاثاء 01-11-2022
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بلدية إربد تباشر استبدال وحدات الإنارة بموفرة للطاقة
ولي العهد يصل إلى الجزائر
إغلاق جزئي لطريق بغداد الدولي بالمفرق
اتفاقية شراء 10 طائرات بين سلاح الجو الملكي وشركة بيل تكسترون
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أخبار الشركات
الطالب محمد الجعفري من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يحرز برونزية العالم للكاراتيه
منصة "Dezain Space" تعقد معسكرها التدريبي السادس لـ20 مصمماً
بنك الإسكان يتوج ببطولة النقابة العامة للعاملين في المصارف الحادية عشر لسداسيات كرة القدم للعام 2022
"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"تدعو زبائنها لعيش الموسم الكروي في جناحها التفاعلي في تاج مول
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