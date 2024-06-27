وسط مواجهات .. إصابة شاب برصاص الاحتلال في جنين

الوكيل الاخباري - اصيب شاب، فجر اليوم الخميس، برصاص الاحتلال في مدينة جنين، بحسب ما أكدته مصادر صحية.

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وأفادت مصادر بإصابة شاب في البلدة القديمة بحي السيباط من مدينة جنين، بشظايا رصاص الاحتلال في الوجه، وأن قوات الاحتلال أعاقت طواقم الإسعاف من نقله إلى المستشفى.



وواصلت قوات الاحتلال التي اقتحمت جنين قبيل منتصف الليلة، نشر تعزيزاتها العسكرية فجر اليوم الخميس، في المدينة وأطراف المخيم ونشرت عشرات الجنود القناصة على اسطح العمارات التجارية والمنازل وفي احياء المدينة ومركزها التجاري، وسط اندلاع مواجهات وصفت بـ"العنيفة" وسماع دوي انفجارات.



وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اعاقت مركبات الإسعاف وقامت بتفتيشها، بالتزامن مع تنفيذ حملة مداهمات وتفتيش واسعة للمنازل في المدينة وأطراف المخيم.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، مساء الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين من مدينة جنين، حيث أفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وأطراف المخيم، من شارع الناصرة، سبقها تسلل قوات خاصة إسرائيلية إلى المدينة واعتقال الأسيرين المحررين جمال حويل، وجمال زبيدي، وعبد الغني أبو الهيجا عند مدخل المخيم .



في غضون ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة في محيط سينما جنين ودوار الداخلية، وأطراف مخيم جنين، حيث أطلق الجنود القنابل المسيلة للدموع في ساحةً مستشفى جنين الحكومي، والرصاص تجاه الفلسطينيين ومركباتهم.

