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وصول الدفعة الـ 18 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان الفلسطينيين من غزة إلى أبوظبي لتلقي العلاج

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السبت، 06-07-2024 09:34 ص

وصول الدفعة الـ 18 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان الفلسطينيين من غزة إلى أبوظبي لتلقي العلاج

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الوكيل الاخباري- وصلت فجر اليوم إلى العاصمة أبوظبي الدفعة الـ 18 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان ومرافقيهم من قطاع غزة، والذين سيخضعون للعلاج في مستشفيات الدولة، وذلك تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم العلاج والرعاية الصحية لـ 1000 طفل فلسطيني من الجرحى، و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.اضافة اعلان


وأكد سعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، حرص دولة الإمارات على تقديم العلاج والرعاية الصحية للأشقاء الفلسطينيين من سكان غزة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يمرون بها، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة جاءت بتوفير كل أوجه الدعم في مجال الرعاية الصحية للأشقاء الفلسطينيين في غزة خاصة مع الانهيار الشامل للخدمات الصحية في القطاع.

وثمن سعادته، جهود السلطات والمسؤولين وفرق العمل في جمهورية مصر العربية الشقيقة في شأن تسهيل نقل المصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم لفرق العمل الإماراتية المتواجدة في مدينة العريش المصرية.

وفور وصول طائرة الاتحاد للطيران والقادمة من العريش إلى مطار زايد الدولي، قامت الفرق الطبية المتواجدة على أرض المطار بعملية نقل الجرحى والمصابين التي تستدعي حالاتهم نقلهم بشكل فوري إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات على مختلف المستويات لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق وتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية التي يشهدها القطاع.

 




 

 


 

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