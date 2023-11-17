وصول المستشفى الميداني الأردني الى نابلس-فيديو

الوكيل الاخباري- ذكرت مصادر وصول المستشفى الميداني الأردني الى نابلس عبر طريق وادي الباذان.



وأرسلت القوات المسلحة الأردنية، بتوجيهات ملكية سامية، مستشفىً ميدانياً إلى نابلس، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين.

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ويضم المستشفى فريقاً طبياً متكاملاً من جميع الاختصاصات ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأهل في نابلس.