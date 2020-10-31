السبت 31-10-2020
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السبت، 31-10-2020 04:03 م

97 يوماً متتالياً على إضرابه

وضع الأسير ماهر الأخرس يزداد خطورة

ماهر
الأسير ماهر الأخرس


الوكيل الإخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت: إن الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) المضرب عن الطعام منذ 97 يوماً، يزداد خطورة يوماً بعد يوم.

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وقالت: إن الأسير الأخرس، القابع في مستشفى (كابلان) الإسرائيلي، يعاني من إعياء واجهاد شديدين، وبدأ يشعر بألم في قلبه، إضافة لآلام جسده، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، ويتعرض لنوبات تشنج وألم شديد في مختلف أنحاء جسده، ومن تشوش في الرؤية، وصداع شديد.


وأضافت في تصريحات صحافية، أنه قد يتعرض لانتكاسة مفاجئة في أحد أعضائه الحيوية، نظراً لنقص نسبة الأملاح والسوائل لديه، ورفضه الحصول على المحاليل والمدعمات.

وقالت: إن الأسير الأخرس، يعاني من إعياء واجهاد شديدين، وبدأ يشعر بألم في قلبه، إضافة لآلام جسده، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، ويتعرض لنوبات تشنج وألم شديد في مختلف أنحاء جسده، ومن تشوش في الرؤية، وصداع شديد.

وأعرب عبد ربه عن مخاوف حقيقية، من أن يؤثر ذلك على وظائف الأعضاء الحيوية في جسده، كالكلى والكبد والقلب، وبالتالي تكون حياته عرضة للخطر بشكل مفاجئ وفي أية لحظة، مشيراً إلى أن محكمة الاحتلال العليا، قد رفضت الطلب الذي قدمته محامية الأخرس أحلام حداد، الأحد الماضي، لنقله إلى مستشفى النجاح، أو المقاصد.

 

وقال: إن جهوداً مكثفة تبذل على الصعيدين القانوني والسياسي، بجانب التواصل مع برلمانات العالم، للضغط على سلطات الاحتلال؛ لإطلاق سراحه، وإنقاذ حياته.

واعتقل الأخرس، بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل (حوارة) وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن (عوفر)، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.

 

المصدر : دنيا الوطن 

 

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