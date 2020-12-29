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الثلاثاء، 29-12-2020 01:48 م

داخل منزل مهجور

وفاة جراء حريق منزل في طولكرم

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - توفي، الليلة الماضية، مواطن جراء حريق اندلع في منزل مهجور شمال مدينة طولكرم.

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وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، أنه تم العثور على جثة مواطن يبلغ من العمر 57 عاما محترقة داخل منزل مهجور في بلدة شويكة.


وأضاف العقيد ارزيقات، أنه تم إبلاغ الطب الشرعي والنيابة العامة بالحادثة، وتبين أن سبب الوفاة الاختناق نتيجة الحريق، وتم تسليم جثمانه للدفن حسب الأصول.

 

المصدر : وفا 

 

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