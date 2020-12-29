وفاة جراء حريق منزل في طولكرم

الوكيل الإخباري - توفي، الليلة الماضية، مواطن جراء حريق اندلع في منزل مهجور شمال مدينة طولكرم.

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وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، أنه تم العثور على جثة مواطن يبلغ من العمر 57 عاما محترقة داخل منزل مهجور في بلدة شويكة.



وأضاف العقيد ارزيقات، أنه تم إبلاغ الطب الشرعي والنيابة العامة بالحادثة، وتبين أن سبب الوفاة الاختناق نتيجة الحريق، وتم تسليم جثمانه للدفن حسب الأصول.

المصدر : وفا

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