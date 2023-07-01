وفاة حاجة من غزة أصيبت في حادث سير بالسعودية قبل أيام

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الفلسطينية اليوم السبت، عن وفاة الحاجة غالية توفيق عبد الرحيم أبو راضي (43 عاما)، من غزة في مجمع الملك عبد الله الطبي بجدة.

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وأوضح وزير الأوقاف الفلسطيني أن الفقيدة كانت تعرضت لحادث سير منذ أيام قرب مسجد عائشة بمنطقة التنعيم برفقة إحدى الحاجات التي توفيت أمس الأول وتم تحويلها إلى مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة ثم لمجمع الملك عبد الله بجدة نظرا لخطورة حالتها، إلا أنها فارقت الحياة.



وبين أن بعثة الحج الفلسطينية ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة لإتمام إجراءات الدفن بعد الصلاة عليها في الحرم المكي. ( فلسطين اليوم)

