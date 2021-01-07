الخميس 07-01-2021
الوكيل الاخباري

وفيات الخميس 7/1/2021

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

حالة الطقس..الخميس

وفاة المتظاهرة التي أصيبت بعيار ناري في مبنى الكونغرس

إبعاد المحتجين الى خارج مبنى الكونغرس

حاكم بنسلفانيا: اقتحام المتظاهرين الكونغرس محاولة انقلاب

إصابة امرأة في أحداث العنف بالكونغرس الأمريكي

الشرطة الأمريكية تتلقى بلاغات بوجود عبوات ناسفة في واشنطن

الدفاعات السورية تتصدى لاعتداء صاروخي

جو بايدن : الديمقراطية الأميركية تتعرض لاعتداء غير مسبوق

الخميس، 07-01-2021 07:44 ص

نتيجة تصادم مع دراجة نارية

وفاة شاب بحادث سير في الخليل

مصر
أرشيفية


الوكيل الإخباري - توفي، الأربعاء ، شاب يبلغ من العمر (22 عاماً) من سكان بلدة إذنا غرب مدينة الخليل، نتيجة حادث تصادم تعرض له بمدينة دورا جنوب الخليل.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي بإسم الشرطة الفلسطينية، بأن بلاغاً ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث سير تصادم على تقاطع قرية خرسا بمدينة دورا، وعلى الفور تحركت الشرطة، وطواقم الإسعاف للمكان لإسعاف المصاب ومعاينة الحادث.

وأضاف ارزيقات، بأن الحادث كان قد نجم عن تصادم دراجة نارية غير قانونية بشاحنة، الأمر الذي تسبب بإصابة سائق الدراجة بجروح وصفت بالخطيرة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بمدينة الخليل؛ لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وأكد مباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور الفلسطينية ؛ للوقوف على ملابساته، وإبلاغ النيابة العامة.

المصدر : دنيا الوطن 

اضافة اعلان
 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed (1)

بيت لحم .. الاحتلال يصيب شابا ويعتقل ثلاثة في مخيم الدهيشة

-1164235606 (1)

القدس .. اختناق فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال

VMBjf

غزة .. الاحتلال يتوغل في خان يونس ويطلق النار على الصيادين

f587f038-c776-40dc-b9dc-5d25b2c8f840

الاحتلال يقتحم سجن عوفر

23592e3db47fd09d7bb4c0c00aa06930

الاحتلال الاسرائيلي يهدم منزلا في اللد

48Ihg

مستوطنون يقتلعون ويسرقون 150 شتلة زيتون جنوب نابلس

أخبار متعلقة
ق

فلسطين .. وفاة طفل إثر حادث سير في بيت لحم

thumb

فلسطين .. تدهور الوضع الصحي للأسير جمال عمرو