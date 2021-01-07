وفاة شاب بحادث سير في الخليل

الوكيل الإخباري - توفي، الأربعاء ، شاب يبلغ من العمر (22 عاماً) من سكان بلدة إذنا غرب مدينة الخليل، نتيجة حادث تصادم تعرض له بمدينة دورا جنوب الخليل.



وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي بإسم الشرطة الفلسطينية، بأن بلاغاً ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث سير تصادم على تقاطع قرية خرسا بمدينة دورا، وعلى الفور تحركت الشرطة، وطواقم الإسعاف للمكان لإسعاف المصاب ومعاينة الحادث.



وأضاف ارزيقات، بأن الحادث كان قد نجم عن تصادم دراجة نارية غير قانونية بشاحنة، الأمر الذي تسبب بإصابة سائق الدراجة بجروح وصفت بالخطيرة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بمدينة الخليل؛ لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.



وأكد مباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور الفلسطينية ؛ للوقوف على ملابساته، وإبلاغ النيابة العامة.



المصدر : دنيا الوطن

اضافة اعلان



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



