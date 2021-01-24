وفاة عامل بأزمة قلبية على بوابة جنوب طولكرم

الوكيل الإخباري - توفي، صباح اليوم الأحد، عامل من بلدة عراق التايه شرق نابلس، على بوابة فرعون جنوب طولكرم، أثناء توجهه إلى مكان عمله داخل أراضي 1948.

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وأفاد شهود عيان ، بأن العامل (48 عاما)، توفي بأزمة قلبية حادة بعد انتظار طويل على البوابة المذكورة، بسبب إجراءات الاحتلال.



واضافوا أنه تم نقل الجثمان إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.

المصدر : وفا

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