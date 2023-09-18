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الإثنين، 18-09-2023 07:15 ص

وفاة قائد فرقة العاشقين حسين منذر

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الوكيل الاخباري - توفي مساء الأحد، مطرب الثورة الفلسطينية وقائد فرقة العاشقين الفنان حسين منذر "أبو علي"، والذي غنى لفلسطين أكثر من 300 أغنية وطنية.

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ولد الفنان الراحل حسين المنذر في بعلبك، ويُكنى (أبو علي) وهو فنان لبناني وقائد فرقة أغاني العاشقين الفلسطينية والتي اشتهرت بالأغاني الوطنية الفلسطينية والتراثية.


وغنى الراحل حسين منذر، لفلسطين واضعا بصماته الصوتية على ما يزيد عن 300 أغنية وطنية، ومن أشهر أغانيه: من سجن عكا طلعت جنازة، ويا طالع ع جبال النار، واشهد يا عالم علينا وعَ بيروت، وهبت النار، بالإضافة إلى عدد كبير جدا من الأغاني.


وكان الفنان الراحل أحد المؤسسين لفرقة العاشقين عام 1978 بإشراف دائرة الثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية، وبشخص رئيسها في تلك الفترة المرحوم عبد الله الحوراني (أبو منيف).


ومنح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الفنان حسين منذر، عام 2018، وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى الابتكار"، تقديرا لمسيرته الفنية، وتثمينا لعطائه وإنشاده الملتزم في فرقة العاشقين الوطنية، وإيصاله بصوته رسالة فلسطين إلى العالم.

 

وفا


 




 

 


 

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