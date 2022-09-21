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الأربعاء، 21-09-2022 03:37 م

وفاة مريض من غزة جراء منعه من العلاج بالقدس

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الوكيل الاخباري- قالت منظمة حقوقية إن مريضا من قطاع غزة توفي بسبب حرمانه من السفر لتلقي العلاج في مستشفى المطلع بمدينة القدس المحتلة.

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ويرتفع بذلك عدد حالات المرضى المتوفين نتيجة منعهم من السفر للعلاج في الخارج منذ بداية العام الحالي إلى 6 وفيات، من بينهم 3 أطفال.


واشار المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إلى أن المريض تيسير الصايغ 67 عاماً، من سكان مدينة غزة كان يعاني من وجود ورم سرطاني منتشر في الرئة والكبد.


وأكد الاطباء حاجته إلى بروتوكول علاجي عاجل، غير متوفر في مستشفيات قطاع غزة، ويتوفر فقط في مستشفى المطلع في مدينة القدس المحتلة.

 

بترا

 




 

 


 

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